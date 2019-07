Kino: Western på det store lærred

Kerteminde: I Kerteminde Kino kan man fra 23.-31. juli se filmen "Sisters Brothers", der handler om det vilde vesten engang i 1850'erne. Brødrene Eli og Charlie Sisters er to notoriske drabsmænd og nådesløse dusørjægere, der er på jagt efter Hermann Kermit Warm, som efter sigende skulle have fundet en genial måde at finde guld på.

Hermann skylder en god sum penge og skal fanges - død eller levende. Helst det første.

Rollelisten tæller blandt andet Joaquin Phoenix, John C. Reilly og Jake Gyllenhaal. Filmen er tilladt fra 15 år.

Filmen spiller kl. 19.

