Kerteminde: Kerteminde Kino viser søndag den 14. juli kl. 19 filmen "Yesterday". Jack vågner op og opdager, at The Beatles aldrig har eksisteret. Jack er en håbefuld sanger og sangskriver i en lille engelsk kystby, hvis drømme om berømmelse er på hastig retur. Men nu da det kun er Jack, der kan huske The Beatles' sange, venter berømmelse lige om hjørnet.