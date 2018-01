Kertinge: Hun har prøvet det selv og ved derfor, at det har god effekt. Christina Bjørn Nilsson havde en slidrevne i sit knæ og kunne i flere år ikke løbe, men kinesiologi hjalp hende tilbage i løbeskoene, og nu kan hun løbe 24 minutter uden pause.

- Det er simpelthen så dejligt, smiler hun.

Efter hun i flere år har arbejdet som sygeplejerske på Odense Universitetshospital, er Christina Bjørn Nilsson her fra årsskiftet blevet uddannet kinesiolog.

- Jeg var interesseret i at blive videreuddannet inden for mit felt, men jeg synes faktisk ikke, at det var så let at finde en uddannelse. Jeg ville gerne være psykoterapeut, men så var der pludselig én i min omgangskreds, der sagde: Du skal da selvfølgelig uddanne dig til kinesiolog. Hun var selv kinesiolog, og det var derfor ikke bare grebet ud af den blå luft, da hun sagde det.

Christina Bjørn Nilsson sprang ud i det og har nu brugt de sidste halvandet år på at uddanne sig til kinesiolog. Det er sket på Kinesiologiskolen i Vejle. Her kunne hun få merit i flere fag, da hun i forvejen havde de fag fra sin uddannelse til sygeplejerske.

Kinesiologi er en behandling, der bygger på Vestens viden om anatomi, fysiologi og kemi sammen med Østens viden om meridianbaner og akupunkturpunkter.

- Det er simpelthen så spændende, fastslår hun, og glæden i øjnene bag brilleglassene siger alt.

Hun har også kun mødt en anelse modstand i den etablerede sundhedsverden.

- Folk skal nok altid lige finde ud på, hvad det nu går ud på, smiler hun.