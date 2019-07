Kertinge-bonde vil lave mini-vådområde

Nyt mini-vådområde skal rense markerne for kvælstof og forbedre miljøet i Kertinge Nor

Kertinge: Knap 5000 kvadratmeter landbrugsjord i Kertinge skal - hvis alt går vel - forvandles til et mini-vådområde, der kan fungere som et kvælstof-filter for 46 hektar landbrugsjord.

Det er Jørgen Lindø, der ejer jorden:

- Det er en del af sidste års landbrugspakke, hvor vi fik lov at gøde noget mere mod at vi etablerede de her vådområder, hvor vi kan tage noget af kvælstoffet ud af drænvandet igen. Jeg synes, jeg har et område, der egner sig godt til det. Det skal afvande et rimeligt areal, og det er svært at dyrke. Derudover ligger det op af et stykke skov, så det vil være oplagt at lave de her vandbassiner, fortæller Jørgen Lindø.