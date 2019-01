Kertemindes vandforsyning reddet: Der er masser af rent vand i Urup

Der er så få pesticiderester i det drikkevand, der bliver sendt ud fra Kerteminde Vandværk, at det ligger langt under MIljøstyrelsens grænseværdier. Det illustrerede driftschef Martin Roar Nielsen (t.h.) og direktør Michael Høj Larsen i 2017 ved at skåle i vand . Arkivfoto: Helle Nordström

To prøveboringer har givet så gode resultater, at der er udsigt til, at Kerteminde Kommune endelig kan blive selvforsynende med rent vand. Først skal der lige skaffes indvindingstilladelse og aftaler med lodsejere

Kerteminde: Det så sort ud for Kertemindes drikkevand, da der i 2017 blev konstateret pesticider i flere af vandværkets boringer. Men nu - et par prøveboringer senere - ser alting noget lysere ud. Faktisk er en rigtig kedelig historie ved at vende sig til en rigtig positiv historie. - Hvis alt går glat, så kan Kerteminde Kommune for første gang blive selvforsynende med rent drikkevand, fortæller Hans Luunbjerg (V), formand for bestyrelsen for Kerteminde Forsyning. - Der ser ud til at være så meget vand, at vi også vil kunne forsyne Munkebo, der nu får deres vand fra Vandcenter Syd i Odense. Driftschef Martin Roar Nielsen bekræfter: - Det har været noget nervepirrende siden fundet af pesticider. Men nu ser det hele ud til, at vi har i hvert fald fundet masser af rent vand i en god kvalitet helt fri for pesticider.

Nu skal der søges indvindingstilladelse Martin Roar Nielsen fortæller, at vandværket har foretaget to prøveboringer - en i almindelig dybde i 2016, og i 2018 har de været helt nede i cirka 80 meter nede i mergelen. Begge boringer gav så gode resultater, at vandværket nu er i gang med at skrive en ansøgning til kommunen om indvindingstilladelse. Når/hvis den ønskede tilladelse bliver givet, skal der laves fire-seks boringer mere. - Så skal vi ud og snakke med lodsejere om at få lov at bore på deres grund, siger han. - Men hvis både tilladelser fra kommunen og fra lodsejere går glat igennem, så kan vi godt nå at have rent vand klar til september 2020, hvor vores dispensation til at bruge vand med en lille smule pesticider i udløber, lover driftschefen.