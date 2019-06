Kertemindes udfordringer handler ikke om Solskrænten

Debat: Den 4. juni kunne man i Fyens Stiftstidende læse, at sagsbehandlerne i Kerteminde Kommune grundet manglende ressourcer har haft vanskeligt ved at følge op på sager vedrørende voksne borgere med handicap eller sindslidelse. Centralt i artiklen er oplysningen om, at Kerteminde Kommune intet kendte til, hvordan to af kommunens borgere havde det på Botilbuddet Solskrænten, som lå i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det overraskede mig. For det første fordi Solskrænten (endda med billede) bliver gjort til centrum i en artikel, der slet ikke handler om botilbuddet, men om udfordringer med sagsbehandlingen i Kerteminde Kommune.

Og for det andet af den simple årsag, at det ganske enkelt ikke er sandt. For Kerteminde Kommune har fulgt op på deres borgere på Solskrænten.

Vi har naturligvis undersøgt sagen, og det viser sig, at der er afholdt opfølgningsmøder mellem Solskrænten og Kerteminde Kommune - faktisk flere end loven foreskriver - og hertil kommer en betydelig og løbende mailkorrespondance. Det er samtidig vores klare opfattelse, at samarbejdet mellem de to kommuner har fungeret godt og konstruktivt, og at Kerteminde Kommune har været tilfredse. Derfor er jeg mildt sagt forundret over den vinkling, der bliver valgt i artiklen.

Svar:

Redaktionen har inden offentliggørelsen af læserbrevet sendt det videre til Britt Pedersen, der er udvalgsformand for Handicap og Psykiatri i Kerteminde Kommune.