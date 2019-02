Kertemindes borgmester: Vestas-udvidelse kan give flere jobs på sigt

Kerteminde: Nyheden om, at Vestas udvider medarbejderstaben med 50 medarbejdere og øger produktionskapaciteten er fantastisk for Kerteminde Kommune og for Fyn, vurderer borgmester Kasper Ejsing Olesen. - Udvidelsen kommer, fordi markedet for off-shore vindmøller er i vækst, men også, fordi Vestas er en veldrevet og dygtig virksomhed, som vi er stolte af at have i Kerteminde Kommune, siger borgmester Kasper Ejsing Olesen.

- Produktionen af naceller er et højteknologisk område og de 50 nye arbejdspladser, kan betyde, at vi i Kerteminde Kommune og på Fyn står stærkt i forhold til at sikre os flere arbejdspladser i fremtiden, mener Kasper Ejsing Olesen. Kerteminde Kommune har haft succes med at skabe et tæt og fortroligt partnerskab med både nuværende og potentielle virksomheder på Lindø, fastslår borgmesteren.

Straks da Vestas etablerede sig på Lindø fik virksomheden en særlig kommunal kontaktperson, der også har været omdrejningspunktet for den nye Vestas udvidelse og sikret en hurtig sagsbehandling, oplyser borgmesteren. /EXP