Kertemindes biblioteker sælger ud

Kerteminde: Mandag 14. januar begynder bibliotekerne i Kerteminde, Munkebo og Langeskov at sælge ud af kasserede bøger, musik og film.

Der er noget for enhver smag og for både børn og voksne, og alle bøgerne er klar til at komme videre og få et nyt liv.

Nogle af materialerne er meget slidte, mens andre er kasseret, fordi de simpelthen ikke udlånes nok. Bibliotekerne kasserer løbende for at få plads til nye bøger på hylderne.

Priserne er fra fem kroner pr. styk, men man må fylde posen med bøger for en tyver. /cak