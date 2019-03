- Vi har brugt tiden efter valget til at finde os selv, men der er ikke tvivl om, at det nu kribler for at få bragt udvikling og visioner for kommunen på banen igen, skriver listen i en pressemeddelelse.

Velkendte navne i bestyrelsen

På generalforsamlingen blev følgende valgt til bestyrelsen: Dorte Kempf, Lars Bo Jensen, Sonja Rasmussen, Tommy Madsen og Dorthe Hindsgaul som listens formand.

Altså en række velkendte navne, som er kendt for at stå i spidsen for listen. De har nu følgende budskab til borgerne i Kerteminde Kommune:

- Vi håber, at rigtig mange får lyst til at være en del at i Kertemindelisten, så vi konstruktivt kan hjælpe kommunen på rette vej. For hvor blev alle de gode visioner af? Det vi ser ske nu, er at kommunen er ved at spare sig ihjel. Der skal helt andre kræfter og metoder til for at skabe en aktiv bosætnings og erhvervs kommune. Vi ønsker udvikling frem for afvikling.