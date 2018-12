Byregion Fyn - Ni fynske borgmestre præsenterede for nylig en plan for en fælles fynsk erhvervsindsats for virksomhederne i alle øens kommuner undtaget Middelfart. Den plan har et flertal i erhvervsudvalget i Kerteminde nu nikket ja til. 20. december skal sagen for byrådet.Foto: Michael Bager