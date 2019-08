Kerteminde søger nye ambassadører

Kerteminde: Nu kan man indstille kandidater til at blive ambassadør for Kerteminde Haven ved Havet.

Det er turistbureaet, der er ude efter kandidater og for at være kvalificeret, skal man repræsentere Kerteminde på smukkeste vis og ønske at bidrage aktivt til at skabe positive oplevelser og fortællinger om Kerteminde Kommune, som der står i pressemeddelelsen.

Kender man den helt perfekte kandidat, kan man indstille vedkommende ved at sende en begrundelse til turistkontoret.

Udnævnelsen af nye ambassadører finder sted i forbindelse med årets Turismekonference 8. oktober.

Man kan læse mere om indstillingen af Kerteminde-ambassadører på Visit Kertemindes hjemmeside. /cak