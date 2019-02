Kerteminde sætter havnegrunde til salg: Snart kan du bygge drømmebolig ved kajkanten

- Kerteminde er en af landets ældste købstæder, der især kendt for sine røde tegltage, de gamle byhuse og de hyggelige snævre gader. Byen har en rig kulturarv, der skal værnes om. Det er derfor vigtigt at de kommende udbud sikrer en udvikling, der går i tæt dialog med byens kulturarv og tager hensyn til arkitektoniske kvaliteter og historiske bystrukturer i Kerteminde, fortæller borgmester i Kerteminde Kommune, Kasper Olesen (S).

Udbuddet tager afsæt i en Kulturarvsmasterplan, som er udarbejdet af Østfyns Museer. Museerne har også udarbejdet en såkaldt Arkitektur- og Designmanual, der skal sikre, at de nye bebyggelser - i en moderne fortolkning af arkitekturen - kommer til at afspejle købstadens struktur i skala og rytme. Bebyggelsen skal opføres i halvanden til to en halv etager og videreføre traditionen med de røde tegltage, bagveje og slipper, som vi kender det fra den gamle bydel. "Salget af den ene storparcel og de 18 enkeltparceller på Nordre Havnekaj samt de tre storparceller på Strandkilen Nord bliver startskuddet på realiseringen af den vedtagne havneudviklingsplan. Udbuddene vil senere blive fulgt op af udbud af Strandkilen Syd og Ny Islandsgade og Grønlandsgades nordside," skriver kommunen i øvrigt. 12 af de 18 enkeltparceller har et større eller mindre havestykke, mens alle parceller får én privat parkeringsplads tilknyttet. På den yderste østlige del af Nordre Havnekaj udlægges et grønt område.