Kerteminde opfordrer: Tag skraldesækken med ud i naturen søndag 31. marts

Kerteminde: Vil man gerne gøre noget godt for miljøet - og samtidig have muligheden for at vinde en præmie - så er muligheden der, når der holdes landsdækkende affaldsindsamling søndag 31. marts.

På hjemmesiden www.affaldsindsamlingen.dk kan man registrere sin indsamling og dermed deltage i Kerteminde Kommunes "skraldekonkurrence".

- Når vi bevæger os rundt i naturen, mødes vi ofte af affald, der er smidt tilfældigt. Affaldet i naturen ser ikke pænt ud og kan også udgøre en risiko. Disse ting hører ikke hjemme i vores natur, men på genbrugsstationerne. Affaldsindsamlingen skulle gerne sætte gang i nogle tanker, og få folk til at tænke mere over, hvad man gør med sit affald, siger Søren Bay fra Grønt Råd i en pressemeddelelse.