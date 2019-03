Kerteminde-klubber klar med ny sponsor

Kerteminde: Hos Halklubberne Kerteminde kan bestyrelse og medlemmer glæde sig over, at en sponsoraftale mellem halklubberne og energiselskabet OK er blevet underskrevet.

Man kan støtte halklubberne med 5 øre for hver liter, der tankes hos OK. Det koster ikke ekstra at tanke, da det er OK og energiselskabets forhandlere, som betaler støtten.

Man skal bare huske at melde sit OK Benzinkort til Halklubberne Kertemindes sponsoraftale, så gives støtten uanset, om betalingen sker med benzinkortet, betalingskort eller i Tank & Betal-appen.

Halklubberne får 5 øre ekstra for den samme liter, hvis den lokale bilist køber el hos OK. Og yderligere 5 øre pr. liter, hvis man også har mobiltelefoni hos OK. På den måde kan man støtte lokalsporten med i alt 15 øre, hver gang man tanker en enkelt liter brændstof.

OK er med på banen, når flere af Danmarks bedste sportsudøvere kæmper for guld. Men støtten går ikke kun til eliten. I en lang årrække har OK også støttet lokalsporten.