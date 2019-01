Kerteminde har indgået hemmelig kontrakt med idémand bag oplevelsespark

- Den aftale, som Kerteminde Kommune har indgået med Hans Andersen, er en kontrakt, som indeholder en række forudsætninger for, at kontraktens indhold kan gennemføres. Det betyder, at kontrakten kan undtages retten til aktindsigt, skrev Kerteminde Kommune i afslaget.

Kort før jul fik Fyens Stiftstidende et tip om, at der er indgået en kontrakt, og søgte uden held aktindsigt i kontrakten.

Kerteminde: I næste uge skal natur- og miljøudvalget tage stilling til planerne om at bygge en 9,8 hektar stor oplevelsespark ved Sybergland. Planerne blev sendt i offentlig høring i efteråret, men politikerne fortalte ikke naboerne til parken, at der allerede er indgået en kontrakt med ejeren af parken, Hans Andersen, angående oplevelsesparken.

Jesper Hempler (SF)

- Hvad er det for en hemmelig kontrakt, I har indgået med Hans Andersen om hans oplevelsespark?

- Vi har ikke som sådan en hemmelig kontrakt, men det er rigtigt, at vi har et forhandlingsforløb med Hans Andersen, som jo handler om noget med køb og salg. Derfor kan jeg ikke sige så meget om det.

- Siger du, at I ikke har en kontrakt med Hans Andersen?

- Nej, jeg siger, at der har været en forhandling, det er fuldstændigt rigtigt. Men vi arbejder med en lokalplan, og før den er vedtaget, så kan jeg ikke sige noget om, hvad det indeholder.

- Bare lige så jeg forstår - har I, eller har I ikke underskrevet en kontrakt med Hans Andersen?

- Det er rigtigt, at vi har en aftale.

- Er det en forudsætning, for den kontrakt I har indgået med Hans Andersen, at I skal vedtage en lokalplan for hans oplevelsespark?

- Det kan jeg ikke sige noget om.

- Er det fordi, du ikke vil sige det, eller fordi du ikke kan?

- Det er fordi, jeg ikke vil sige det. Der er nogle juridiske ting omkring det, som jeg ikke kan sige noget om.

- Står der i kontrakten, at Hans Andersen skal give kommunen en parkeringsplads og en vej ud til Sybergland, hvis han skal have sin oplevelsespark?

- Det kan jeg heller ikke sige noget om.

- Var det ikke meget relevant, at I lagde kontrakten frem, førend I vedtog planen for oplevelsesparken?

- Nej, jeg synes egentligt, at her handler det om nogle økonomiske forhold, og det, mener jeg, er rimeligt, at man ikke offentliggør på nuværende tidspunkt.

- I har bedt naboerne om at indsende høringssvar til planerne for oplevelsesparken, men har de overhovedet mulighed for at vide, hvad der skal foregå derude, når der ikke er nogen, der ved, hvilke aftaler Hans Andersen har indgået med kommunen om sin oplevelsespark?

- De har da mulighed for at vide det, for der er en lokalplan, der har været ude i høring. Den beskriver jo, hvad der skal foregå.

- Den lokalplan beskriver jo ikke noget om, at Hans Andersen muligvis skal etablere en vej og en parkeringsplads?

- Nu insinuerer du noget, som jeg ikke kan udtale mig om. Jeg ved, at du ikke har fået aktindsigt i det, så må du jo gætte. Hvis ikke der er nogen, der har leveret dig materialet.

- Jeg hører ikke, du benægter, det som jeg insinuerer?

- Jeg siger bare, jeg ikke kan udtale mig.

- Er det her netop ikke et eksempel på, hvorfor vi har politikerlede i Kerteminde Kommune. Når du sidder bag om ryggen på borgerne og indgår hemmelige kontrakter, og der ikke er nogen, der aner, hvad der foregår?

- Jamen, jeg mener ikke, at vi indgår hemmelige kontrakter, det her er ikke noget, der har været skjult for politikerne. Politikerne ved godt, hvad det her handler om.