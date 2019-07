Sommeren er over os, og det er hangen til de gammeldags isvafler også. Vi tog en rundtur i Kerteminde, så vi kunne se på, hvordan det står til med udvalget her i byen.

Kerteminde er en sommerby, og derfor er der rigeligt med iskiosker at vælge imellem, når man tager en spadseretur igennem torvet og ud til stranden. Det skal der være, for udbuddet skal selvfølgelig følge med efterspørgslen.

Kerteminde: Man kan ikke sige sommer uden at sige isvafler. Det hører sig bare til. Når man bliver varmet op af solen, så tyer mange til isvaflerne for nedkøling på en lækker og sød måde.

Da jeg har smagt de forskellige komponenter af isen, som jeg bliver nødt til for at lave en god og fair bedømmelse, så ryger isen i skraldespanden.

Isen er lille, men smagen stor. Desuden er prisen på 35 kroner for to kugler ikke noget, man kan brokke sig over. Det er billigere end mange andre steder i byen, og når isen er hjemmelavet og smager så fantastisk, som den gør, så gør jeg det gladeligt igen. Vaflen er intetsigende og guffen ligeså.

Turen starter ved Den Italienske Isbutik, som ligger på torvet. Centralt beliggende og med en flot facade, der ligger op til, at jeg nu skal spise fra et godt, klassisk gelateria. Køen var lang, men betjeningen hurtig, så det gjorde ikke noget.

Is fra cateringfirma

Vaffelhuset er den isvaffel, der har det bedste omdømme. Det bliver ad flere omgange omtalt som en af landets allerbedste steder for isvafler, men jeg tager ikke udgangspunkt i andres oplevelser, men min egen.

Det er en god isvaffel. En rigtig lækker is, hvor det kan smages, at der er købt ind med fokus på kvalitet og smagfuldhed. Vaflen kan de også prale med. Det er den bedste, bredeste og kraftigste i byen. Det samme er guffen, som smager rigtig hjemmelavet og fed - herligt.

Var det ikke for den hjemmelavede is lidt derfra, så var det en klar topkarakter, og selvom der ikke er meget at komme efter, så er jeg bare mere til den italienske. Her er jeg sikkert uenige med mange, men sådan er det nu engang.

Næste stop: Minigolfbanen. Her er omgivelserne præget af marina, strand og selvfølgelig minigolfbanen. Isen er ikke noget at råbe hurra for. Den smager af det, som jeg husker fra min barndom, men som med mange andre ting, der var gode i barndommen, så skulle de måske være blevet der. Den er middelgod, fordi jeg forestiller mig, at det er sådan, langt de fleste isvafler smager, når man bare køber alle ingredienserne ind fra sit cateringfirma og sælger det. Det er helt okay, men ikke en gastronomisk oplevelse.