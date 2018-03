Kerteminde: Kerteminde Kommune står over for en eksplosion i antallet af ældre i kommunen. Det viser en befolkningsprognose, kommunen har lavet for de næste 10 år.

Samlet set forventes det, at kommunens befolkningstal vil stige med 0,5 procent over de næste ti år. Dette skyldes blandt andet, at der vil ske en kraftig stigning i antallet af ældre i kommunen, som vil stige med hele 49 procent. I dag er der 1365 borgere i Kerteminde Kommune, der er over 80 år gamle, men i 2028 vil det tal være steget til 2037. Her vil de udgøre godt 8,5 procent af befolkning i Kerteminde Kommune.

Hvad er en befolkningsprognose? Befolkningsprognosen udarbejdes én gang om året og giver et kvalificeret bud på, hvordan den samlede udvikling af befolkningen i kommunen kommer til at se ud.Befolkningsprognosen går ti år ud i fremtiden og giver derfor et bud på befolkningsvæksten i perioden 2019-2028. Der kan ikke tages højde for påvirkninger som flygtningekvoter eller virksomheder, der flytter.



I følge den udarbejdede prognose for de næste ti år vil befolkningstallet stige med 0,5% i Kerteminde Kommune.



Befolkningsprognosen er grundlaget for, hvordan kommunen lægger sin økonomi over de kommende år.

Årsagen til et øget antal ældre i kommunen skyldes blandt andet, at de ældre i kommunen lever længere, end de gjorde for bare ti år siden. Siden 2007 er antallet af leveår i gennemsnit steget med mere end 2,5 år, og det beskrives som en ganske markant udvikling.