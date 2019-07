Kerteminde Seniorhøjskole melder næsten alt optaget

Kerteminde: Når Seniorhøjskolen i Kerteminde tager hul på det 50. semester til september. Allerede nu, et par uger inden tilmeldingsfristens udløb, er der kun få ledige pladser på holdet, lyder det i en pressemeddelelse fra højskolen.

Til oktober kan seniorhøjskolen holde 25 års fødselsdag, og efterårssemesteret vil være præget af forskellige fejringer i form af særlige udflugter og festlige arrangementer, kulminerende med en stor afslutningsfest ved semesterets afslutning til november.

Efterårets tema over de 12 højskoledage er "Vand" forstået som både udfordring og ressource - et emne, man som beboer i Kerteminde Kommune har en oplagt interesse i at få belyst, da truende vandmasser hører til de udfordringer, en del borgere må leve med.

Sammen med Jens Bohr, Erik Gindesgaard og Leo Schmidt står højskolen til søs i form af beretninger om sejlture til danske øer, til Middelhavet og til Grækenland, og en række andre foredrag, fortællinger og musikarrangementer vil også have omdrejningspunkt i temaet "Vand". Hele programmet kan ses på seniorkerteminde.dk