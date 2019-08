Kerteminde: Positiv modtagelse af ny måde at fremme lokal handel på

Kerteminde: 31. august er det absolut sidste chance for at bruge sine rabatkuponer fra Fordelsbogen udgivet og solgt af Kerteminde Cityforenings medlemsbutikker.

Med bogen i hånden kan man hos foreningens medlemmer få rabatter på flere varer i byens forretninger.

- Vi ville med Fordelsbogen gerne opfordre de handlende til at handle lokalt og på denne måde være med til at bevare handelslivet i Kerteminde, siger formand for Kerteminde Cityforening Jonas Nielsen, i en pressemeddelelse.

Fra Cityforeningens side ønskede man, at bogen kunne give ny inspiration til at shoppe i Kerteminde.

Kunderne har taget godt imod bogen, der i løbet af det seneste års tid er blevet brugt flittigt i de fleste af de deltagende medlemsbutikker.