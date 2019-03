Kerteminde: Musikalske toner fylder biografsalen

Kerteminde: Søndag 31. marts bliver biografsalen i Kerteminde Kino fuld af forskellige noder.

Det sker, når omkring 12 bands fra Kerteminde Kommunale Ungdomsskole og Kerteminde Musik og Kulturskole giver nogle smagsprøver på, hvad de kan.

Christian Arendt, som er musiklærer ved ungdomsskolen, lover, at publikum kommer til at høre mange forskellige musikgenrer, og de fremmødte i salen kan selv bestemme, hvordan lydbilledet skal være. Det ændrer sig nemlig alt efter, hvor man placerer sig i salen, forklarer musiklæreren og understreger, at biografsalen er et fantastisk sted at spille.

Koncerten finder sted fra klokken 11.30 til 13.30.