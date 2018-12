Kerteminde: Endnu en gang inviterer Musik og Kulturskolen til Pop Up Søndagsværksted. Anden søndag i advent, søndag 9. december, vil der blive arbejdet med kort- og paphuse, og som sædvanligt, er det kun fantasien, som sætter grænser. Det er for hele familien og har vist sig at tiltrække folk i alle aldre, så både børn, voksne og de lidt ældre voksne mødes og arbejde med kreative opgaver.

Opgaverne stilles som sædvanligt af de to undervisere Helle Kjær og Anja Plato, som leder værkstedet. Man er velkommen til at tage madpakken med.

Pop Up Søndagsværksted fortsætter også i foråret over tre søndage.

/Exp