Kerteminde: Der var én, der var to, og så var der tre.

Lægerne i Muusgården er blevet flere, siden Jon Zwisler overtog lægeklinikken for seks år siden. Nu er Dorte Jarbøl og Mie Martinussen også en del af klinikken.

Da lægerne oplevede, at de var nødt til at tage kaffestuen i brug for at få plads til alle konsultationer, indså de, at det var tid til at flytte. Derfor flytter klinikken nu fra Muusgården til den tidligere skoletandklinik på Borgmester Hansensvej.

Praksissen i Muusgården lukkes ned 26. januar og slår 29. januar dørene op for patienter i de nye på lokaler.

Når teltpælene flyttes, ændrer Lægerne i Muusgården også navn og vil for fremtiden hedde Familielægerne i Kerteminde.

Alle tilmeldte patienter får automatisk tilsendt et nyt sundhedskort med den nye adresse, oplyser lægerne.

Familielægerne i Kerteminde holder åbent hus for patienter og samarbejdspartnere fredag 22. februar. /mlfa