Kerteminde: Hvert år slår mellem 500 og 1000 børn i Kerteminde Kommune sig løs med violin, klaver, teater og dans efter skoletid. Alligevel ligner den ene far og mor efter den anden et stort spørgsmålstegn, når de ser navnet Kulturskibet. Nu er den kommunale musikskole blevet så træt af at forklare om sit navn og eksistens, at bestyrelsen har bedt politikerne om lov til at skifte navn:

"Ønsket om at skifte navn sker ud fra oplevelsen af, at mange ikke umiddelbart forstår, hvad der gemmer sig bag Kulturskibet. Med et mere direkte udtryk skal det nye navn i højere grad angive skolens indhold. Desuden opleves jævnligt, at der skelnes mellem "musikskolen" og "kulturskibet" trods det, at det er én og samme institution. Med det nye og mere tydelige navn ønsker det nuværende Kulturskibets bestyrelse at fremstå stærkere i borgernes bevidsthed. Dertil kommer et logo, som udtrykker de samlede kulturtilbud: musik, dans, teater, ord, billede tc. lyder det i indstillingen til politikerne.

- Vi ønsker at kalde tingene, hvad de er. vi er lidt trætte af at forklare det hele tiden. Folk spørger jo, om Kulturskibet er et skib, der ligger nede ved havnen, fortæller Søren Hansen, der er leder af Kulturskibet.

Politikerne har godkendt ønsket, og det nye navn, logo og hjemmeside lanceres i forbindelse med det nyeste aktivitetsprogram, som sendes ud til sommer.

Nå, ja, det nye navn er i øvrigt: Musik og Kulturskolen, Kerteminde Kommune, der holder til på den tidligere Fjordvangskolen, Kulturhus Fjorden.