Kerteminde Kommune vil lægge sag an mod staten: Snydt for 30 millioner kroner

Grundet en forkert opgørelse af udligning har Kerteminde mistet 30 millioner kroner i tilskud. Nu vil kommunen lægge sag an mod staten, men det er kun muligt at få lidt over halvdelen af de mistede millioner tilbage.

Kerteminde: 30 millioner kroner. Så meget er Kerteminde Kommune blevet snydt for på grund af en fejl i udligningen mellem kommunerne.

I foråret 2018 tog en række kommuner, der alle følte sig snydt i udligningen, kontakt til et advokatfirma for at undersøge muligheden for at rejse sag mod staten. Torsdag vedtog et enigt byråd i Kerteminde at gå med i sagsanlægget.

- Jeg har det lidt ambivalent med det. Sådan helt generelt synes jeg, det er en rigtig ulyksalig situation, man står i, at man som kommune eller kommuner føler sig nødsaget til at lægge sag an mod staten. Når det så er sagt, så synes jeg også, at den behandling, vi som kommune har fået, og den manglende lydhørhed og vilje til at gøre noget efterfølgende gør, at vi er nødt til at gøre det, siger borgmester Kasper E. Olesen (S) om beslutningen.

Selvom det samlede tab er opgjort til 30 millioner kroner, kan kommunen kun få 17 millioner kroner tilbage, hvis man vinder retssagen - på grund af en forældelsesfrist. Og det er ikke helt fair, mener Kasper Olesen:

- Allerede tilbage i 2014 gjorde vi faktisk opmærksom på det her, og de anerkendte allerede tilbage i 2014, at det var en forkert regnemetode. Og først sidste år ændrede de på det.