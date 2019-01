Kerteminde Kommune skal have to nye chefer: De vælges i januar

Nordøstfyn: Først gik kulturchefen, så gik skolechefen, og så besluttede politikerne sig for at hyre et konsulentfirma til at finde to nye chefer.

Det blev Genitor, der skal finde de helt rigtige til at udfylde chefstolene, og de har oven i købet travlt.

- Vi stiler efter tiltrædelse den 1. marts, og det vil sige, at samtaler og udvælgelse skal ske i januar, fortæller kommunaldirektør Tim Jeppesen.

- Vi har valgt Genitor, fordi de kender kommunen og vores organisation godt i forvejen. Det var dem, der hjalp med ansættelsen af to nye direktører, tidligere hjalp de med at finde en afdelingschef, og det var dem, der for et par år siden stod for at evaluere den nye organisation i kommunen.

Byrådet har afsat 170.000 kroner til at hyre konsulentfirmaet.