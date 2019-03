Den 1. januar blev Kerteminde Kommune medejer af filmfonden FilmFyn. Kommunen skal fremover betale 595.000 kroner til fonden om året. Til gengæld gør FilmFyn en indsats for at trække filmproduktioner til Kerteminde.

Nordøstfyn: "Vi optager!"

Som ved et trylleslag bliver der musestille på film-settet, da pindene på klaptræet bliver slået sammen og kameraet kører. I camouflagetøj træder de tre skuespillerinder Mille Dinesen, Lærke Winther og Stephania Potalivo ud af en lyseblå rustbunke af en Toyota, og går hen mod skuespiller Lars Ranthe, der står med et jagtgevær slynget over skulderen.

Optagelsen til den nye komediefilm Jagtsæson er i gang, og i denne uge er der blevet filmet på et Gods i Kerteminde Kommune.

Og det bliver nok ikke sidste gang, at borgere i Kerteminde oplever, at en filmproduktion optager i Kerteminde. Den 1. januar blev Kerteminde Kommune nemlig medejer af filmfonden FilmFyn, der støtter filmproduktioner på Fyn.

- Vi skal nok arbejde på, at Kerteminde også får produktioner - også fuldfede produktioner og ikke bare produktioner, der er der et par dage. Det er en del af vores arbejde, at sørge for at alle vores ejere bliver glade, siger den nye direktør for FilmFyn, Klaus Hansen.

I december besluttede et flertal i byrådet, at Kerteminde Kommune fra den 1. januar i år er med i det fælles fynske samarbejde Erhvervshus Fyn, der blandt andet betyder, at Kerteminde er blevet medejer af FilmFyn. Kerteminde Kommune skal betale 595.000 kroner om året til FilmFyn. Et beløb, der gerne skulle tjenes hjem på de effekter og afkast, der kommer fra film- og tv-produktionerne.

- Alle undersøgelser viser, at man får mere ud af det, end man giver. I kroner og ører får man noget ud af det, fastslår direktør Klaus Hansen.

En effektanalyse af FilmFyn viser, at en krone fra FilmFyn investeret i film- og tv-produktioner i 2013 til 2017 gav 2,3 kroner tilbage til erhvervslivet i kommunerne.