Kerteminde Kommune bevilger 100.000 kroner: Giv din landsby en makeover

- Det går i al sin enkelthed ud på, at man ved hjælp af noget økonomi motiver landsbysamfundene til at samles og diskutere, hvordan man i fællesskab kan forskønne det område, man bor i, fortæller landsbyrådets formand.

Som en del af budgetaftalen for 2018-2021 har byrådet besluttet, at der i 2019 skal laves landsby-makeover. På arbejdsmarked -, erhvervs og vækstudvalgets seneste møde nikkede politikerne ja til at bevilge 100.000 kroner, som frigives til landsbyrådet.

Nu får borgerne i de små landsbyer en invitation af Kerteminde Landsbyråd og Kerteminde Kommune til at mødes og i fællesskab tale om, hvad der gør deres landsby dejlig at bo i, og hvordan de sammen kan forny deres landsby og gøre den mere tidssvarende.

Ud af de ansøgninger, der kommer ind, vil der blive udvalgt fem landsbyer, som får lov til at gå videre i en konkurrence. De fem lokalsamfund får hver 10.000 kroner til at forskønne et område af deres landsby. De landsbyer, som bliver valgt ud, vil få besked senest 15. april.

Han understreger, at de eneste, der ikke får mulighed for at sende en ansøgning, er Langeskov, Munkebo og Kerteminde.

- For landsbysamfund er faktisk alle samfund, der ligger inde mellem to byskilte, og det er der mange, der gør, påpeger han og skyder på, at der bliver omkring 25 potentielle bysamfund, der kan byde ind.

Inden 1. april skal man sende en ansøgning til Kerteminde Landsbyråd, kertemindelandsbyraad@gmail.com , som giver et klart billede af, hvad man i lokalområdet mener kan forskønne landsbyen og gøre den mere attraktiv. Beskrivelsen skal indeholde en kort beskrivelse af, hvordan man forestiller sig at kunne gennemføre det lokale projekt, hvis man havde 10.000 kroner til rådighed - og hvis man havde 40.000 kroner til rådighed.

Kage skal illustrere projekt

Midt i maj mødes de fem landsbyer og beskriver deres projekt og fortæller om, hvor langt de er nået. Fremlæggelsen kommer til at foregå ved, at hver landsby laver en kage, som illustrerer deres projekt, og som de kan fortælle ud fra. Den landsby, som har det bedste projekt, vinder yderligere 5000 kroner til sit forskønnelsesprojekt.

Midt i august tager et dommerpanel rundt og ser på projekterne.

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, at projektet har gjort landsbyen skønnere samtidigt med, at det har været med til at skabe et fællesskab og et tilhørsforhold til det sted, man bor. Desuden er det også et kriterium, at projektet bygger på godt håndværk.

Præmien til det vindende landsbysamfund er 30.000 kroner, som skal gå til mere forskønnelse.

Lige nu er alle i dommerpanelet, der skal vurdere projekterne, ikke udpeget. Arbejdsmarked, - erhvervs - og vækstudvalget besluttede på sit seneste møde, at Jens Arne Hansen (S) bliver det udvalgsmedlem, der skal repræsentere udvalget.

- Jens Arne bor på landet og har gode forudsætninger for, hvad der sker derude. Desuden har han også været vores link til den gruppe, der har udfærdiget den nye landsbypolitik, understreger Jens Gantriis (V), der er formand for udvalget.

- Jeg er personligt meget spændt på at se, hvad der kommer ud af landsby-makeover. Jeg synes, at det er en sjov måde at prøve at gøre tingene anderledes.

- Vi har jo ikke prøvet det før. Så nu kan vi finde ud af, om det er noget, vi skal gøre fremadrettet for at være med til at skabe udvikling. Her er det jo borgerne selv, der får mulighed for at byde ind med det, som de synes kunne været interessant for det område, de bor i.

Steen Hjorth håber, at landsby-makeover vil være en tilbagevendende begivenhed.

- Det kan jo være en hel lavine, som politikerne sætter gang i nu, siger han med smil på stemmen.