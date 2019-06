Kerteminde: Klar til indvielse af nye mosaikruder i kirke

Kerteminde: Emauskirne har fået nye mosaikruder kreeret af kunstneren Helle Scharling-Todd.

Det skal fejres, og i den anledning inviterer Kerteminde-Dalby Valgmenighed til reception søndag 16. juni, som indledes med gudstjeneste kl. 10 i kirken i Skolegade 30.

Kunstneren selv vil efter gudstjenesten fortælle om mosaikruderne. Her er valgmenigheden i øvrigt værter ved et lille glas. Og alle er velkomne, lyder det.

Projektet er kommet i stand med hjælp fra A.P Møller fonden, Aage og Johanne Louis - Hansens Fond samt fra arkitekt John Bo Verner.

- Det har muliggjort, at vi kunne holde projektet næsten udgiftsneutralt for valgmenigheden. Det er vi selvfølgelig meget taknemmelige for, oplyser valgmenighedspræst Anders Lundbeck Rasmussen på vegne af Kerteminde-Dalby Valgmenigheds bestyrelse.