Kerteminde Kino: Flot overskud i 2018

- Det store overskud kan vi ikke mindst takke de gode danske film "Så længe jeg lever" og "Journal 64" for, fortæller formand for foreningen Kerteminde Kino, Jutta Nielsen.

Kerteminde: Smilene var brede, da Kerteminde Kino forleden holdt generalforsamling. Ikke kun fordi, de frivillige hygger sig med at drive den lille biograf, men i høj grad fordi, det viste sig, at 2018 har givet et imponerende overskud: 175.000 mod mere beskedne 23.000 kroner året i forvejen.

Altid ny teknik på vej

Med til at sikre et godt overskud var også, at biografen er i en så fin stand, at der ikke var behov for nogen renovering i 2018.

- I 2019 er der heller ingen store opgaver på tegnebrættet - ud over, at i år skal vi have færdiggjort facaden, fortæller Jutta Nielsen.

- Men vi passer på vores penge, for der er altid ny teknik på vej, og det er vi ved at spare op til. Vi skal jo hele tiden være med helt fremme, for ellers kan vi ikke konkurrere med biograferne i Odense.

Ud over de almindelige forestillinger, har Kerteminde Kino også stor succes med særarrangementer.

- Vi har blandt andet succes med konceptet Mad, Musik og Film, og med børnenes MGP - for selvom det er gratis at komme ind, så giver det salg i cafeen, og så lærer børnene biografen at kende.

Jutta Nielsen blev genvalgt som formand. Gitte Pedersen, der var sekretær, valgte at træde ud af bestyrelsen, og Erik Madsen overtog hendes post. Han var ellers næstformand, men den post beklædes nu af nyvalgte Søren Sørensen.