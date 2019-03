Kerteminde Husflid satser på klima- og miljørelaterede aktiviteter

Kerteminde: Formand for Kerteminde Husflid Sara Hanghøj kunne på foreningens generalforsamling den 27. februar i sin beretning fortælle om et vellykket 2018 med mange aktiviteter.

Håndarbejdscafeen i Kerteminde Kino v/ Lene Münster Swendsen og Anne Marie Pedersen fortsatte ufortrødent som en tilbagevendende begivenhed året igennem. Den var åben for alle med al slags håndarbejde hver anden mandag i foråret og efteråret. Foreningen deltog i Fjordens Dag ved Boels bro med arbejdende værksteder.

Det er også i 2018 for alvor lykkes at få gang i de mere klima- og miljørelaterede aktiviteter, som man gerne vil arbejde videre med blandt andet i samarbejde med Kerteminde Forsyning. Nøgleord er samskabelse, familie, innovation og bæredygtighed.

Besøget var en succes med ros til rundviseren Bo Hvidkær, fortalte Sara Hanghøj. Årets debatskabende virksomhed var et foredrag med kunsthistoriker Lise Seisbøll. Året sluttede med de traditionsrige konfektaftener hos Clausens bageri.

Skoleleder Ib Solvang berettede om kursusvirksomheden, der stadig er i god gænge. Det lykkes ikke at få et lokale til vævning - til gengæld er der kommet dobbelt så mange hold med at lave egne smykker. /EXP