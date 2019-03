Kerteminde Forsyning overtager drift af Fyns Hoved Vandforsyning

Kerteminde: Grundejerforeningen Fyns Hoved har bedt Kerteminde Forsyning overtage drift og administration af Fyns Hoved Vandforsyning, der forsyner cirka 230 kunder i kommunens nordligste spids. Det har Kerteminde Forsynings bestyrelse nu sagt ja til. Dermed slipper de frivillige kræfter ved Fyns Hoved Vandværk for en masse administrativt bøvl. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Kerteminde Forsyning.

Direktør for Kerteminde Forsyning, Michael Høj-Larsen, udtaler:

- De frivillige kræfter i Fyns Hoved Vandforsyning har gjort et super stort stykke arbejde gennem årene. Vandområdet bugner imidlertid af flere og flere myndighedskrav til administration og kontrol af drikkevandskvalitet. Det er områder, vi har megen erfaring inden for. Derfor træder vi nu til og tager over for de frivillige. Vandet vil fortsat komme fra Dalby Vandværk.