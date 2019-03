Kerteminde: Flere og flere deltager i søndagsværksted

Kerteminde: Musik og Kulturskolen glæder sig over, at arrangementet med pop up søndagsværksted ser ud til at blive en publikumssucces.

Skolens to kunst- og designlærere, Helle Kjær og Anja Plato, melder nemlig om stadig voksende fremmøde til værkstederne, som holdes over 6 søndage i løbet af skoleåret.

- Vi er så glade for, at vi har ramt rigtig med målgruppen, siger Helle Kjær og Anja Plato i en pressemeddelelse fra skolen.

Lærerne tilføjer, at arrangementet er for hele familien, og at der er deltagere fra næsten helt små til voksne på 90+.

Søndag 10. marts kl. 10-13./Exp