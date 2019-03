Kerteminde: Fire kunstvævere skaber en tråd-symfoni på Larsen-museet

Kerteminde: De er meget forskellige i deres udtryksform.

Anne Marie Egemose blander materialer som hestehår, blår og japansk kozopapir. Randi Nygaard Lium væver strimler af slikpapir og papir fra ugeblade i sine billeder. Annette Holdensen arbejder med tekstil i både broderi og væv, mens Inge Bjørn, som er godt på vej mod de 94 år, har gjort billedvævninger og de flere meter høje søjletrende til sine varemærker.

Fire af Nordens bedste tekstilkunstnere har igen fundet sammen om at udstille deres kunst, og frem til 2. juni, kan man på Johannes Larsen Museet opleve udstillingen "Tråde til naturen," som trækker tråde til kunstnerkolonien i Kerteminde og miljøet omkring Johannes og Alhed Larsen.

Kunstnerne forholder sig til tekstilhåndværkets traditioner og teknikker, som de samtidigt bruger som basis for nytænkning og eksperiment. De er alle vokset op i en kultur, hvor håndarbejdet, fællesskabet og gæstfriheden var fællesnævnere, og de har således en grundlæggende respekt for kundskabsoverføring fra generation til den næste.

- Vi er nogle ægte bonderøve og føler os så meget hjemme i det her setup, ler Anne Marie Egemose.

På Larsen-museets vægge skaber kunstnerne, som er pionere inden for deres felt, et festfyrværkeri af forskelligartethed i deres kunst.

Når lyset står ind ad vinduerne på museet, kan kunstværkerne på væggene skabe skygger og farver, så betragterne stopper op og falder i staver.

- Er det der ikke papir fra Dumle-chokolade?

- Er det virkelig hår fra en hests hale?

- Er det ordet "hvidløg," der er broderet på det viskestykke?

Nogle af kunstværkerne får også hænderne til at lyst til at røre.

Udenfor i Larsen-haven har Anne Marie Egemose, der i en lang årrække, har arbejdet med hegning, skabt illustrationen "Hegning om Madjord," som er et opråb om at passe på madjorden og klimaet. Hun har altid været knyttet til landbruget, hvilket har gjort det klart for hende, hvor afhængig vi er madjorden, det øverste tynde lag muldjord, som er en forudsætning for plantevækst og dermed for menneskeliv.