Kerteminde: Fire af nordens bedste kunstvævere udstiller på Johannes Larsen Museet

Kerteminde: Fire af nordens bedste tekstilkunstnere har fundet sammen om at udstille på Johannes Larsen Museet. Det drejer sig om de tre danske vævere Inge Bjørn, Annette Holdensen og Anne Marie Egemose samt norske Randi Nygaard Lium.

Det er fire store damer inden for tekstilkunst - og i den grad still going strong. Fra 8. marts udstiller de sammen helt nye værker i Kerteminde.

Det oplyser Johannes Larsen Museet i en pressemeddelelse. De fire damer er født i hver deres årti. Det er alle kvinder, der gennem et langt liv har udviklet deres kunst, og som i den grad også har fungeret som læremestre og inspiratorer for senere generationer. Også indbyrdes.

Udstillingen vises fra 8. marts, hvor der også er fernisering kl. 16, og frem til 2. juni.

Gratis omvisninger hver lørdag og søndag kl. 14 ved museets medarbejdere og lejlighedsvis en af væverne. Under udstillingen vil Inge Bjørn tillige holde foredrag på et tidspunkt, der vil blive vist på museets hjemmeside.