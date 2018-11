Kerteminde: Efterskoleelever strejkede for klimaets skyld

Kerteminde: - For vores kommende rækker - vi skolestrejker.

Fredag droppede eleverne på Kerteminde Efterskole i Drigstrup de sædvanlige timer på skoleskemaet. De strejkede simpelthen for en dag og drog med banner og slagsang til Kerteminde for at sætte fokus på klimaet.

Eleverne mener, at alle de gode løsninger til, hvad der skal gøres for at forhindre de mange klimaforandringer, er nøje gennemtænkt, men der er ikke nogen, der tager dem seriøst til efterretning.

Derfor så de det som deres pligt at gå i Kertemindes gader for at råbe folk op. /mlfa