Kerteminde-Dalby: Valgmenighed fejrer 150 års jubilæum

Inge Napora, der er formand for Kerteminde-Dalby Valgmenighed, udelukker ikke, at det kan blive tilfældet, for denne søndag kan valgmenigheden fejre sit 150 års jubilæum, og hun forventer, at der kommer mange - også fra andre valgmenigheder på Fyn.

To kirker

Kerteminde-Dalby Valgmenighed har to kirker. Emauskirken i Kerteminde blev indviet 24. januar 1869, og den første præst i menigheden var Laurits Christian Haagen.

Han var kommet til Kerteminde fra det tabte Sønderjylland, fordi han var dansksindet og ikke ville aflægge troskabsed til den prøjsiske konge. Nu blev han så valgmenighedens første præst. Året før - den 15. maj - var valgmenighedsloven blevet underskrevet. Tanken var at give folkekirkemedlemmer, der var utilfredse med lokale forhold, mulighed for at ansætte deres egen præst frem for at træde ud af folkekirken og danne en frimenighed. I den forbindelse mødtes en lille gruppe bønder og borgere i Kerteminde 14. juni for at danne valgmenigheden. De brød sig ikke om den eksisterende præst i Kerteminde på det tidspunkt, som var meget missionsk, forklarer Anders Lundbeck.

I begyndelsen bestod menigheden af lidt under 200 jævne og almindelige mennesker - gårdmænd og husmænd, karle og piger, købmænd og håndværkere.

I Dalby, hvor Christen Kold havde holdt skole, etablerede man et bedehus, som stod færdigt i oktober 1868. I 1898 blev bedehuset til Betlehemskirken. Én af forklaringerne på, at Kerteminde-Dalby Valgmenighed har to kirker, menes at være, fordi der i valgmenighedsloven var et krav om, at der skulle være mindst 20 familiefædre eller enker med egen husstand inden for en mil fra kirken eller bedesalen for, at en valgmenighed kunne godkendes. Der måtte godt være medlemmer i valgmenigheden, der boede længere væk fra kirken, men mindst 20 husstande skulle altså ligge inden for en mils afstand af kirken. Det menes at kunne have bevirket, at medlemmerne fra Hindsholm, der bare fra Dalby og Stubberup sogne i 1871 udgjorde 35 procent af medlemsskaren, så sig nødsaget til at bygge et bedehus i Dalby.