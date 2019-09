Kerteminde City Bed begræder asfalt-lappeløsning: Hvorfor er det okay at asfaltere ét stykke og ikke et andet?

Mens nogle forretninger jubler over, at dele af Renæssancehavnen skal asfalteres, begræder ejeren af Kerteminde City Bed beslutningen, som hun kalder en lappeløsning.

Netop, at hun hellere vil have asfalt end brosten, viser ifølge Marianne Boeriths problemet størrelse.

- Det må politikerne jo fortælle mig, og så må de anerkende, at det er et stort problem.

Kerteminde: - Hvorfor er det okay at asfaltere ét stykke og ikke et andet?

Må ikke udskifte vinduer

Marianne Boeriths, der også er formand for bestyrelsen i ejerforeningen Andresens Købmandsgård, kan ikke se, hvordan problemet med larmen kan løses, når der nu ikke bliver asfalteret.

- Folk siger, at så kan vi bare skifte til nogle termovinduer, men det er en fredet bygning, så det må vi ikke. Og jeg kan også godt lide at have mine vinduer åbne for eksempel om natten. Så hjælper termovinduer alligevel ikke.

En borger havde foreslået, at brostensstykket kunne laves til gågade, men heller ikke den løsning er optimal for Marianne Boeriths.

- Vores kunder er afhængige af at kunne parkere, så en gågade vil måske kunne gå i sommermånederne, men ikke resten af året.

Hun føler, at der er forretninger, der er blevet tilgodeset, og at hendes gener fra støj er værre end nogle af de forretninger, der nu får asfalt foran deres bygning.

- Bilerne kører lige forbi vinduerne her. Ved Tornøes Hotel er der måske 30 meter ud til dem. Så støjen er værre her.