Kerteminde Boldklub reddet: Men hvem skal nu kridte baner, sortere bolde og søge sponsorer?

Onsdag holder bestyrelsen konstituerende møde, hvor de går i gang med at spinde den blå tråd, der skal løbe gennem alle afdelinger i boldkubben. Og derefter begynder så det hårde arbejde med at få fordelt frivillige hænder på klubbens fem nye udvalg og de hundredvis af praktiske opgaver, der hører til: Ungdoms-, senior-, bane og rekvisit-, Kerteminde Cup- og sponsorudvalg.

Træt af dårlige undskyldninger

På generalforsamlingen blev der sendt en tydelig opfordring til at melde sig til de fem udvalg. På en række A4-ark kunne man få sig et overblik over opgaverne, men bestyrelsen overvejer også at holde en klubdag, så flere medlemmer har mulighed for at byde ind.

Afgående formand Jan Aarenstrup afleverede følgende opfordring til dem, der har svært ved at komme ud af busken:

- Det er lige meget, om det handler om stolegymnastik eller fodbold. Kom nu bare og vær med. Det er så sindssygt vigtigt at være en del af et fællesskab.

Allerede i november meddelte han, at han var brændt ud, og at han er træt af at høre på dårlige undskyldninger fra travle forældre:

- Alle siger, at de er stressede. "Vi har ikke tid." "Jeg har tre børn, der går til tre forskellige ting." "Så vil jeg hellere betale." Men det holder jo ikke. Vi er nødt til at hjælpe hinanden for at vores børn og unge kan få et aktiv fritidsliv.

Vil du hjælpe klubben med at kridte baner op en gang imellem, varme æbleskiver til sæsonafslutning, rydde op i boldrummet eller noget helt andet så skriv eller ring til bestyrelsesmedlem Søren Eriksen på mail: 65325031@mail.dk eller på tlf. 40803238.