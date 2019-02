Søren Eriksen lod sig for nylig overtale til at tage en tørn mere i bestyrelsen. Nu forbereder han en ekstraordinær generalforsamling, der skal redde klubben.Arkivfoto: Robert Wengler

Flere forældre på banen

Så galt håber han dog ikke, det går:

- Nej, vi giver ikke op på forhånd. Alt andet er en falliterklæring, siger han.

Klubben har det seneste år været ude med flere nødråb i pressen. Om at der manglede frivillige hænder, og at bestyrelsen var ved at brænde ud. Således udtalte den tidligere formand Jan Aarenstrup i november:

- Klubben skal organiseres helt anderledes i fremtiden for at få flere frivillige kræfter i spil, og det er jeg simpelthen ikke den rette til. Vi skal tilpasse os fremtiden, men vi når ikke ret meget udvikling, fordi vi har så travlt med at kridte bane op, sørge for bolde til alle og varme æbleskiver.

Den nye struktur vil Søren Eriksen gerne være med til at rulle ud:

- Vi er nødt til at involvere folk noget mere. Vi skal have lavet en organisering med nogle forældrerepræsentanter på hver årgang, som bestyrelsen kan henvende sig til. Der er 10 årgange, og det gælder både på drenge- og pigesiden.

Vedtægterne skal der også kigges på:

- Vi kommer nok til at holde en del møder i de kommende uger. En af de ting, vi skal have kigget på, er, om vedtægterne er, som de skal være. Måske skal vi slanke bestyrelsen for at få det til at gå op.