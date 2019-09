Kejserens nye klæder opføres på Kerteminde Bibliotek

Kerteminde: Der er dukketeater for børn og deres voksne i alle aldre lørdag 14. september kl. 10.30-11 på Kerteminde Bibliotek.

Det er Svanen Dukketeater, som kommer til byen med sin teatertrailer og spiller forestillingen "Kejserens nye klæder" bygget på det velkendte eventyr af af H.C. Andersen.

Historien er om en kejser, som af to skurkagtige skræddere bliver overtalt til at tro, at han går rundt i klæder lavet af de smukkeste stoffer, mens han i virkeligheden ikke har noget på. Svanen Dukketeater har i dette tilfælde lavet en levende udgave af historien tilpasset til de fleste børnefamilier.

Forestillingen vises udendørs, men i tilfælde af regn rykkes forestillingen inden døre. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding på biblioteket eller via Kerteminde Bibliotekernes hjemmeside.