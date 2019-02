Keglerne skal væltes til Munkebo Cup

Munkebo: Igen inviteres bowlingspillere fra Fyn og Jylland til Munkebo Cup i Munkebo Idrætscenter. Over tre dage - fra fredag 1. marts til søndag 3. marts - ruller kugler mod kegler i bowlingcentret.

Både spillere med og uden licens er velkomne til at snøre skoene, og det samme er spillere med og uden et gennemsnit.De spiller om en samlet præmiesum over de tre dage på cirka 25.000 kroner, og der er præmier til de tre bedste placerede i hver række.Bowlingklubben Munkebo står bag den traditionsrige turnering, som indledes om fredagen klokken 14 og først slutter om søndagen klokken 18. Det hele er kun afbrudt af pauser, når banerne skal olieres mellem klokken 13.30 og 14. /mlfa