Kasper Olesen: Ny aftale om kommunernes økonomi ser ud til at sætte en prop i flere serviceforringelser

Aftalen betyder, at kommunerne får 2,2 milliarder kroner til mere velfærd, og den kommunale anlægsramme løftes med 19,1 milliarder kroner, så kommuner får mulighed for at forbedre skoler og institutioner.

- Der kommer flere penge ud til kommunerne med den aftale her, men som både KL's formand og finansministeren også sagde, så tror jeg ikke, vi kommer til at mærke et løft med den her aftale. Til gengæld så er der sat en prop i, at der ikke behøves laves så mange serviceforringelser, fortæller Kasper Olesen.

Selvom det indtil videre kun er de overordne tal for kommunernes økonomi, der er kendt, er Kerteminde Kommunes borgmester Kasper Olesen (S) positiv over for den overordnede aftale.

Kerteminde: Fredag løftede regeringen og Kommunernes Landsforening sløret for den aftale, de har indgået om kommunernes økonomi for 2020.

Overblik i næste uge

Hvad aftalen præcis kommer til at betyde for Kerteminde Kommune i kroner og ører, forventer borgmesteren at få et overblik over i næste uge.

- Vi kender endnu ikke fordelingsnøglen. Jeg kan bare se, at der er kommet flere penge til kommunerne over et.

- Vi ved, at samtlige kommuner her i landet har tre store udfordringer, og det er, at der kommer flere ældre, der kommer flere børn og så det specialiserede område. De tre ting koster flere penge, så derfor kan man godt sige, der er kommet flere penge, men hvad det giver af resultat, er svært at sige, fortæller Kasper Olesen.