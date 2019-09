Karl Krølle vil lave tre meter højt byskilt i Kerteminde

- Gennem mange år, hvor jeg har rejst rundt i Danmark, har der tit lydt, når jeg fortalte at jeg var fra Kerteminde: "Nej, et dejligt bynavn, det lyder vel nok rart, hvad kommer det dog af?, skriver Karl Krølle i brevet.

Begrundelsen for at lave byskiltet er Karl Krølle Nielsens mange positive tilbagemeldinger på bynavnet.

Kerteminde: I et fint håndskrevet brev til kommunalbestyrelsen anmoder Karl Krølle Nielsen om at få lov til at lave et byskilt på engen, hvor Vestergade rammer Hans Schacksvej.

God idé, men ikke i Kerteminde

Det er teknik- og miljøudvalget, der skal diskutere, om der kan findes penge til byskiltet, og Jesper Hempler er formand for udvalget.

- Jeg synes, at et byskilt er en god idé, men jeg er bange for, at det drukner, hvis det bliver opsat i Kerteminde.

Han foreslår, at de i stedet kommer op i byerne uden for Kerteminde.

- Jeg synes, at byer som Rønninge, Mesinge, Dalby og Rynkeby kunne nyde godt af sådan nogle skilte. Vi har forsøgt i de seneste år at forskønne landsbyerne, og her ville det passe godt ind, hvis vi altså kan finde penge til det, siger han.

Miljø- og teknikudvalget skal diskutere, hvorvidt skiltet bliver til noget den 3. september. Karl Krølle bliver ikke ked af det, hvis det ikke bliver til noget.

- Byrådet skal ikke være berørt ved afslag, da de fleste af mine idéer som regel løber ud i sandet, skriver han.