Karina er nomineret til årets fynske fodboldleder: - Hun er ikke kun vigtig for Dalby IF, men for hele byen

Nordøstfyn: Hver dag knokler frivillige fodboldledere for at skabe gode klubmiljøer rundt om i de fynske fodboldklubber.

DBU Fyn og Albani ønsker nu sammen at hædre en fodboldleder på Fyn, der har ydet et stort arbejde for sin klub.

Blandt de tre nominerede til årets pris er Karina Damgaard fra Dalby IF.

I indstillingen af fodboldlederen lyder det blandt andet:

"Karina Damgaard er nomineret, fordi hun gør en kæmpe indsats på alle niveauer i Dalby IF. Hun har en smittende glæde og åben personlighed. Hun siger aldrig nej og er altid positiv og glad. Karina sætter gang i rigtig mange ting som fx grillaftner for børnene i klubben og afslutning i efteråret med kåring af årets spillere for både børn og voksne. Karina ved alt om Dalby IF og alt, hvad alle medlemmer og trænere har brug for at vide. Hun er ikke kun vigtig for Dalby IF, men for hele byen, da hun er med til at skabe tilbud, der gør, at der sker noget i en meget, lille by. Hun er en rigtig problemknuser og følger altid tingene til dørs. Hun er samtidigt god til at engagere folk og få flere til at hjælpe."

De to andre nominerede er Jørgen Elgård Pedersen fra Hesselager Fodbold og Morten Frederiksen fra S.f.B.

Blandt de nominerede udvælger DBU Fyns bestyrelse en vinder, der kan bryste sig af titlen som Årets Fynske Fodboldleder.

Vinderen offentliggøres ved Fynske Fodbold Award 25. oktober.

Med prisen følger - udover hæderen - et gavekort på 6000 kroner.