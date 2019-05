Karateklub har gradueret elever

Kerteminde: Kerteminde Karateklub holdt torsdag 23. maj graduering.

23 karatekaer (elever) var mødt op og var indstillet på at knokle for at vise, at de var egnede til en opgradering.

Efter halvanden times anstrengelser foran et stort fremmødt publikum af familie og venner, blev deres forventninger endelig indfriet.

En enkelt elev blev allerede gradueret i søndag 19. maj, og en anden elev, skal til sygegraduering på tirsdag.

Graderingssystemet består først af kyu-grader, med 10 kyu som begynder og 1 kyu som bedst, inden man går over til sort bælte, der starter med 1 dan og videre op til 10 dan.

Man kan også stige med en halv grad, der tilføjer kyugraden betegnelsen "ho".