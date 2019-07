Kaos på Kirsebærfestival - formanden skælder ud på byens butikker: - Det er en usaglig og forkert kritik

I tirsdagens avis erkendte formanden, at der var læring at hente. Nu har tonen ændret sig. Det er Erik H. Jørgensens første år som formand for kirsebærfestivalen. Han er ikke valgt ind på en generalforsamling. Arkivfoto: Amanda Flyvbjerg

Flere butikker har rettet kritik af kommunikationen under Kirsebærfestivalen 2019. Det får nu kirsebærformanden til at rette pilen mod butikkerne og kalder deres kritik for usaglig og forkert.

Kerteminde: For lidt dialog og information. Sådan har kritikken af Kirsebærfestivalen 2019 lydt fra flere af de deltagende butikker i tirsdagens Fyens Stiftstidende. Formanden for festivalen, Erik H. Jørgensen, mener, at butikkerne bærer en lige så stor del af ansvaret. - Det er en usaglig kritik. Cityforeningen har selv haft en mulighed for at få en med i bestyrelsen. Men de har ikke fundet en. De, der ikke er medlemmer af Cityforeningen, må melde sig ind i Kirsebærfestivalen og betale kontingent, siger han og tilføjer: - Hvor kommer det med, at jeg vil bestemme det hele fra? Det er usagligt og forkert. Vores beslutninger er demokratiske. Du kalder det en usaglig kritik, fordi de selv har haft mulighed for at have en repræsentant med. Hvordan hænger det sammen? - Det er nemt at rejse en kritik, når man ikke har deltaget. Man kan ikke gøre alle tilfredse. Det er en balancegang, hvor det er svært at tilfredsstille alle. Så for at man har noget at skulle have sagt og rejse en kritik, skal man være medlem af bestyrelsen eller betalende medlem af festivalen? - Det må være den vej. Vi kan ikke selv. De kan ikke forvente at blive spurgt. Det må være op til Cityforeningen at sikre, at deres medlemmer føler, de bliver hørt. Jeg har tænkt mig at tage en snak med formanden. Vi er meget taknemmelige for deres støtte, men de skal på banen.

- Op til Cityforeningen selv Erik H. Jørgensen har svært ved at se, hvordan kommunikationen har været anderledes end andre år, og hvad der har været galt. Han mener ikke, at det er hans opgave at sikre dialog og kommunikation med butikkerne. Men han tager kritikken til sig. Du mener, at det er deres eget ansvar og kalder kritikken for usaglig og forkert. Men du siger også, at du tager kritikken til dig. Hvordan hænger det sammen? - Jeg står gerne på mål. Men det skal være en saglig dialog. De skulle være kommet direkte til os. Vi har ingen henvendelser fået under festivalen. Formanden har svært ved at genkende kritikken, men blandt flere bestyrelsesmedlemmer er der en anden opfattelse. Det erkender Erik H. Jørgensen. - Jeg har ikke talt med så mange af dem. Men der er nogle af dem, der mener, at der er et par af tingene, de er enige i og mener, vi skal tage til efterretning. Andet mener de, er helt hen i hampen. Det vil altid være sådan, at vi ikke er enige om alting, siger han.