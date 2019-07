Kaos på Kirsebærfestival - Enig bestyrelse vil ikke samarbejde med formanden: Erik Jørgensen trækker sig

Flere butikker rettede tirsdag kritik af kirsbærfestivalen for manglende kommunikation. En kritik, der har endt med at skabe splid mellem formand og den resterende bestyrelse. Formand har nemlig rettet en kritik tilbage mod butikkerne, fordi han er uenig med dem. Det er den resterende bestyrelse dog ikke - de er uenige med formanden i hans kritik. Arkivfoto: Amanda Flyvbjerg

Den nu tidligere formand for Kirsebærfestivalen, Erik Jørgensen, beskylder den resterende bestyrelse for Kirsebærfestivalen for ikke at have bakket ham op som formand. - De er bedrevidende. Derfor trækker jeg mig med øjeblikkelig virkning, fortæller han.

Kerteminde: Formand for Kirsebærfestivalen, Erik Jørgensen, har øjeblikket trukket sig fra sin post, efter han tirsdag eftermiddag har fået besked om, at resten af bestyrelsen ikke ønsker at samarbejde med ham. Beslutningen om, at der ikke længere var tillid til formanden, blev truffet på et bestyrelsesmøde mandag aften, hvor Erik Jørgensen valgte ikke at møde op. - Samarbejdet har været meget vanskeligt. Vi er alt for forskellige og har forskellig opfattelse af tingene, siger næstformand i bestyrelsen, Aleksandra Pfeil Sørensen, der fortæller, at det blandt andet har været den meget bastante kritik af byens butikker, bestyrelsen ikke er enig i. - Hans kritik af byens butikker har været hans egen, og den deles ikke af resten af bestyrelsen, forklarer Aleksandra Sørensen. - Det var samtlige medlemmer af bestyrelsen, der var enige om, at det ikke kan fortsætte på den måde.

- De er bedrevidende Erik Jørgensen fik besked tirsdag eftermiddag, hvor et medlem af bestyrelsen fortalte ham, at der ikke længere var tillid til ham som formand og opfordrede ham til at trække sig. Umiddelbart derefter ringede Erik Jørgensen til Fyens Stiftstidende og fortalte, at han havde trukket sig som formand. - Jeg vil ikke stå på mål for dem. Hvis de mener, de er bedre til det med kommunikation, skal de have lov til det. De er bedrevidende. Derfor trækker jeg mig med øjeblikkelig virkning, fortæller Erik Jørgensen, der retter en hård kritik mod bestyrelsen for, at den ikke har bakket ham op som formand. - Jeg vil ikke stå i vejen for en ny formand, hvis de mener, det er det, der skal til. Det er bestyrelsen, der har ment, der skulle nyt til. Jeg vil ikke høre på det, så jeg stopper bare. Det er en kommunikationsbrist. Jeg er ikke blevet klædt på som formand til at håndtere festivalen. De har ikke hjulpet mig igennem, siger den nu afgående formand. Bestyrelsen har ikke peget på en afløser for Erik Jørgensen. - Nu ryster vi posen, for vi skal finde en anden måde at gøre tingene på, så det bliver nemmere for en ny formand og nemmere for bestyrelsen, siger Aleksandra Sørensen. - Men når vi mødes i september, så går vi i gang med at planlægge en ny festival. Vi har mange gode idéer, fortæller Aleksandra Sørensen, der regner med, at en ny formand først er på plads efter Kirsebærfestivalens generalforsamling til oktober.