Kammerater bag nyt vagtfirma: - Vi vil hellere snakke end slås

Max Fuglsang og Nicholas Brønk, kammerater fra Munkebo lever af at holde ro og orden. De startede i 2017 deres eget vagtfirma: Kombivagt.

Munkebo: - Brug hovedet længe før, du bruger armene. Sådan lyder en af mange regler i den omfattende personalehåndbog hos Kombivagt. For de to kammerater, der står bag Kombivagt - Max Fuglsang og Nicholas Brønk - går en hel del op i, at tingene skal gøres ordentligt og med så lidt dramatik som muligt. Ikke sådan, at de ikke kan tage fat, hvis det bliver nødvendigt - men deres fysiske fremtoning alene, kan nok holde en del bøller fra at dumme sig. Det er et par unge mænd, hvis overarme presser skjorteærmerne til bristepunktet. - Vi vil til enhver tid hellere dialog end konfrontation - vi vil hellere snakke end slås. Det er aldrig os, der starter et fysisk sammenstød, forklarer Nicholas Brønk.

Beskeden start Kombivagt tilbyder både:



Fastvagt, der holder øje med et bestemt område eller et arrangement.



Alarmpatrulje, der rykker ud, når alarmen går.



Dørmandskontrol til alle former for arrangementer.



De to "bagmænd" Nicholas Brønk og Max Fuglsang beskæftiger foruden sig selv også seks deltidsansatte, og har desuden et vikarkorps.



Årsregnskabet for firmaet første år (2017) viser et beskedent overskud på 17.749 kroner.

Vi prøver selv Det er faktisk den holdning, der er skyld i, at de i dag har deres eget vagtfirma. - Vi arbejdede begge for et vagtfirma i trekantsområdet, men vi blev efterhånden mere og mere uenige i den måde, de drev firmaet på. Vi var enige om, at de var meget aggressive i deres fremtoning, og til sidst sagde vi op, fortæller Max Fuglsang. - Så ringede Max en dag og sagde: Vi starter vores eget firma, fortæller Nicholas Brønk. - Jeg prøvede at berolige ham lidt og bad ham sove på det, men han holdt fast, og så sprang vi ud i det i 2017 - uden egentlig at ane ret meget om at drive virksomhed. Kombivagt har de fleste af deres opgaver i trekantsområdet, der hvor de i forvejen var kendt og respekteret for deres arbejde. Derfor er de blandt andet at finde som vagter ved Gin&Tonic-Festivalen i Horsens og ved Jellingfestivalens campingplads - og på forskellige diskoteker. Og helt lokalt - så er det dem, der passer på boldklubbens fyrværkerisalg. - Odense er svær at komme ind i. Der er veletablerede firmaer, og så er det også en vanskelig branche at gøre sig i som ny. Kunderne lægger vægt på at have folk, de kender og stoler på.

Tæt på millionordre For nylig var de tæt på at få en rigtig stor ordre og dermed foden solidt indenfor i branchen. - Det var så tæt på, at vi ikke helt har gjort op, om det var temmelig godt gået eller pokkers ærgerligt, griner Max Fuglsang. Kammeraterne gav bud på en ordre til 14,6 millioner kroner over fire år. Og deres bud kom ind på andenpladsen foran G4S og andre store vagtfirmaer. - Vi var bare 2 procent dyrere end det billigste firma - som selvfølgelig fik jobbet. Det er altså pokkers ærgerligt, for det havde jo taget syv arbejdsdage at få det hele beregnet, og der er altså meget at tage højde for i form af kørsel, nattakster, sygdom m.v., beklager Nicholas Brønk. - Jo men på den anden side, så har vi jo nu fået bekræftet, at vi ikke er helt ved siden af. Det er vores første store bud, og når vi så kan lande foran de fleste af de store fimaer, så er det da et skulderklap, at vi er så tæt på. Vi skal nok klare det næste gang, for nu ved vi, hvor vi kan skrue lidt, og vi ved, vi ikke er helt ved siden af, supplerer Max Fuglsang optimistisk. De to kammerater, der har kendt hinanden, siden Max Fuglsang flyttede til Munkebo for ni år siden, er meget forskellige, men de har siden, de mødtes første gang, været tæt knyttede. - Jeg tror, at det er den store forskellighed, der holder os oven vande, for to gange Max, det var aldrig gået, erkender Max Fuglsang. - Ja vi supplerer hinanden godt, for to gange Niholas, det var heller aldrig blevet til noget, supplerer Nicholas Brønk.