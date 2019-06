- For det første synes jeg, det er direkte farligt med det høje græs, der spærrer for udsynet fra udkørselsvejene som eksempelvis ved Nymarksskolen. Noget andet er, at det ser farligt ud inde i Kerteminde lige nu, siger hun.

- Man skulle næsten tro, at landmændene har udvidet deres marker helt ind i byen. Det er altså ikke særlig kønt og simpelthen så pinligt, når man tænker på, hvor mange turister der i de her måneder kommer til Kerteminde.

- Jeg synes, vi skulle afholde en fælles "havedag" og hjælpe vores gader fri for ukrudt, ligesom de her affaldsindsamlinger, der bliver afholdt flere gange om året. Det bør ikke være sværere end at oprette en Facebook-event i de forskellige lokal-områder, give den gas i et par timer og slutte af med kaffekurven.

Når intervallerne mellem græsslåningen bliver længere vil der lægge hø på arealerne. Væn jer til det, lyder det fra chefen for park- og vej i Kerteminde Kommune. Der er kun tre mand tilbage til at slå 430 kilometer vejstrækning.Foto: Helle Kryger

Fælles havedag

Hun opfordrer nu folk til at tage sagen i egen hånd:

- Jeg synes, vi skulle afholde en fælles "havedag" og hjælpe vores gader fri for ukrudt, ligesom de her affaldsindsamlinger, der bliver afholdt flere gange om året. Det bør ikke være sværere end at oprette en Facebook-event i de forskellige lokal-områder, give den gas i et par timer og slutte af med kaffekurven, siger hun.

Den opfordring vækker glæde i Park- og Vejafdelingen i Kerteminde Kommune, hvor panderynkerne vokser i takt med ukrudtet på fortovene. Michael Timm er afdelingsleder:

- Vi bliver rent ud sagt bombarderet med henvendelser i øjeblikket. Hver eneste morgen ligger der en bunke af klager til mig. Vi er blevet massivt besparet på vores budget. Vi har skåret arme og ben væk. Mennesker er blevet fyret, og dem der er tilbage løber meget, meget stærkt alle sammen og har svært ved at nå det hele. Det gør, at vi altså ikke kommer over vores græsplæner, så de kommer til at se pæne og fine ud. Ukrudtet kommer til at stå højt i vores fortove, og vi kommer til at se mere skrald på gaderne. Det er en konsekvens af de besparelser, der er blevet lavet.