Kaffehuset slår dørene op mod Nordstranden: Trappe færdig før planlagt

Nej, du behøver ikke at købe billet til Johannes Larsen Museet for at besøge caféen i haven. Og snart kan du gå derop direkte fra Nordstranden

Kerteminde: Det er sjældent, man hører om byggeprojekter, der er færdige før tid. Men på Johannes Larsen Museet glæder de sig i øjeblikket over, at den trappe, der skal føre cafékunder fra Hindsholmvej op til Kaffehuset, her en måned før deadline allerede er langt foran planen.

- Det er de færreste, der er klar over, at man hele tiden har kunnet komme ind på caféen uden at købe billet til museet, og vi har endda haft folk, der har kravlet op af skrænten, fordi de ikke ville gå udenom, så det bliver godt, når de er færdige, fortæller Julie Røjsmose, der arbejder i Kaffehuset.

Der er deadline på projektet 15. august, og der er udsigt til, at afspærringen til trappen fjernes før tid.